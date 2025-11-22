Mathias Kvistgaarden enda målskytt när Norwich City föll

Birmingham-seger med 4–1 mot Norwich City

Jay Stansfield matchvinnare för Birmingham

Andra raka nederlaget för Norwich City

Norwich City blev besegrade av Birmingham på bortaplan i Championship, där matchen på lördagen slutade 4–1 (3–1).

Birmingham–Norwich City – mål för mål

Birmingham startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Marvin Ducksch till.

2–0 kom i 21:a minuten när Jay Stansfield hittade rätt.

2–1 kom i 33:e minuten genom Mathias Kvistgaarden.

Birmingham gjorde också 3–1 i slutminuterna av första halvlek på nytt genom Marvin Ducksch.

I 54:e minuten slog Jay Stansfield till återigen och gjorde 4–1.

Det här betyder att Birmingham ligger på nionde plats i tabellen och Norwich City är på 23:e plats. Så sent som den 31 oktober låg Birmingham på 16:e plats i tabellen.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Norwich City är Oxford United. Lagen möts tisdag 25 november 20.45.

Birmingham–Norwich City 4–1 (3–1)

Championship

Mål: 1–0 (3) Marvin Ducksch, 2–0 (21) Jay Stansfield, 2–1 (33) Mathias Kvistgaarden, 3–1 (44) Marvin Ducksch, 4–1 (54) Jay Stansfield.

Varningar, Birmingham: Phil Neumann. Norwich City: Jack Stacey, Jovon Makama.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 3-0-2

Norwich City: 0-1-4

Nästa match:

Norwich City: Oxford Utd, hemma, 25 november