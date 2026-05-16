Lagkamratens megahyllning: ”En fullständig LEGEND”

Robert Lewandowski kommer att lämna FC Barcelona efter säsongen.

Då väljer hans lagkamrat, Dani Olmo, att hylla polacken stort.

”Vi kommer att sakna dig enormt mycket”, skriver han på plattformen X.

Det var tidigare under lördagen som det stod klart att Robert Lewandowski, 37, kommer att lämna FC Barcelona efter fyra år i den katalanska storklubben. Detta trots mängder av skriverier kring hans framtid.

– Efter fyra år fyllda av utmaningar och hårt arbete är det dags att gå vidare. Jag lämnar med känslan av att uppdraget är slutfört, skrev anfallsstjärnan på Instagram i samband med nyheten.

– Jag kommer aldrig att glömma den kärlek jag fick från supportrarna redan från mina allra första dagar. Katalonien är min plats på jorden, fortsatte han.

Det är inte bara Barca-supportrarna som kommer att sakna polacken efter hans sista match i klubben. Det kommer även hans lagkamrat, Dani Olmo, att göra.

”En fullständig LEGEND. Det har varit ett enormt nöje att få dela omklädningsrum med dig och vinna alla dessa titlar tillsammans i våra älskade färger”, skriver spanjoren i ett inlägg på X.

”Vi culés kommer att sakna dig enormt mycket. Jag önskar dig inget annat än det bästa i framtiden, min vän”, fortsätter han.

Robert Lewandowski anslöt från Bayern München inför säsongen 2022/23 och står noterad för 119 mål och 24 assist på 191 matcher i Barcelona-tröjan. Under sin tid i klubben var han med och säkrade tre ligatitlar.









