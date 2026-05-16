Nyhagen inhoppare och finalhjälte: ”Det är…wow”

STOCKHOLM. Inhoppare i den 103:e minuten.

Finalhjälte i den 107:e.

– Det går knappt att beskriva, det är så härligt och roligt, säger Hammarbys Mari Nyhagen efter cuptiteln.

Foto: Bildbyrån

Finalen av svenska cupen gick hela vägen till förlängning. Då slog Hammarbys Mari Nyhagen till efter knappt fem minuter på plan. Norskan sköt därmed titelsegern till Bajen och efter slutsignal kunde hon knappt sätta ord på känslorna.

– Det går knappt att beskriva, det är så härligt och roligt, säger Nyhagen efter att Bajen försvarat sin cuptitel.

Målet uppstod efter att bollen studsat omkring i häckens straffområde. Till slut fick norskan en fot på den.

– Jag skriker så mycket och jag blev självklart väldigt, väldigt glad.

Gläds över revanschen: ”Ska inte ljuga”

Hur var slutminuterna när ni behövde försvara ledningen?

– De var väldigt långa. Vi står upp väldigt bra hela laget. Det är…wow. De får in någon dödboll men de skapar inte särskilt mycket.

Förutom att Bajen försvarat sin cuptitel blev det även en revansch mot Häcken efter den tunga förlusten i finalen av Europa Cup någon vecka tidigare. Nyhagen menar att revansch smakade extra gott då det var över just Häcken.

– Det gör det lite mer härligt. Jag ska inte ljuga.

Nu väntar ett cupfirande för Hammarby. Nyhagen är ovetandes var det äger rum – men det rör inte finalhjälten.

– Jag vet inte var vi ska någonstans men det blir väldigt roligt. Jag har inte så många förväntningar, det blir kul oavsett, avslutar Nyhagen.