Häcken-tränarens ord efter finalförlusten: ”Surt”

STOCKHOLM. BK Häcken föll i förlängning mot Hammarby i cupfinalen.

Efter matchen satte Häckens tränare Elena Sadiku ord på besvikelsen.

– Det är klart att det gör ont. Jag skulle ljuga om jag säger något annat, säger Sadiku.

Foto: Bildbyrån

Det blev ett cupdrama mellan Hammarby och BK Häcken som gick hela vägen till förlängning. I den andra förlängningskvarten satte Hammarbys Mari Nyhagen det förlösande 1–0-målet som till sist ledde till en cupseger för Bajen.

Efter matchen var det deppigt i Häcken-lägret.

– Det är klart att det gör ont. Jag skulle ljuga om jag säger något annat, men samtidigt känner jag en stolthet. Jag tycker vi skapar tillräckligt många chanser för att vinna denna matchen. Deras målvakt gör en fantastiskt bra match, sedan släpper vi in målet på det sättet vi gör och det känns väldigt surt just nu, säger Häcken-tränaren Elena Sadiku efter matchen.

Nyhagens mål uppstod i en tilltrasslad situation där norskan till slut fick foten på bollen.

– Jag tror att det är en stor besvikelse i laget just nu för att vi skulle lika gärna kunna vara det laget som vinner cupen idag – men det gör vi inte. Det är klart att det gör ont, speciellt när vi släpper in det målet, förklarar Sadiku.

Nu väntar match redan på onsdag för Hisingslaget. Sadiku menar att han fortfarande är stolt över laget och att finaltorsken inte ska bli definierande.

– Jag sa det efter matchen: detta är inget som kommer att definiera oss, vi har en vinnarkultur i BK Häcken och vi ska se till att vara redo på onsdag, avslutar tränaren.