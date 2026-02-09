Middlesbrough toppar tabellen efter seger mot Sheffield United

Middlesbrough segrade – 2–1 mot Sheffield United

Middlesbroughs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Riley McGree matchvinnare för Middlesbrough

Middlesbrough slog Sheffield United borta med 2–1 (2–0) och är ny serieledare i Championship efter 31 spelade matcher, två poäng före Coventry. Sheffield United ligger på 16:e plats i tabellen.

Därmed har Middlesbrough vunnit sex matcher i rad i Championship.

Coventry nästa för Middlesbrough

Tommy Conway slog till efter förarbete av Riley McGree redan i 19:e minuten och gav Middlesbrough en tidig ledning. Riley McGree stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Patrick Bamford reducerade för Sheffield United på pass av Gustavo Hamer. Mer än så blev det dock inte för Sheffield United. I den 80:e minuten fick Sheffield Uniteds Joe Rothwell rött kort och under de sista tio minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Sheffield United har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann Middlesbrough med 1–0.

Sheffield United tar sig an Portsmouth i nästa match borta lördag 14 februari 16.00. Middlesbrough möter Coventry borta måndag 16 februari 21.00.

Sheffield United–Middlesbrough 1–2 (0–2)

Championship, Bramall Lane

Mål: 0–1 (19) Tommy Conway (Riley McGree), 0–2 (45) Riley McGree, 1–2 (73) Patrick Bamford (Gustavo Hamer).

Varningar, Sheffield United: Gustavo Hamer, Andre Brooks, Kalvin Phillips. Middlesbrough: Callum Brittain, Alex Gilbert.

Utvisningar, Sheffield United: Joe Rothwell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 2-1-2

Middlesbrough: 5-0-0

Nästa match:

Sheffield United: Portsmouth FC, borta, 14 februari 16.00

Middlesbrough: Coventry City FC, borta, 16 februari 21.00