Middlesbrough vann efter stark start mot Birmingham

Middlesbrough vann med 2–1 mot Birmingham

Hayden Hackney avgjorde för Middlesbrough

Åttonde segern för Middlesbrough

Middlesbrough tog greppet om matchen före paus och Birmingham lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i Championship slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Middlesbrough–Birmingham – mål för mål

Dael Fry slog till redan i 17:e minuten och gav Middlesbrough en tidig ledning.

Birmingham kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Demarai Gray.

Middlesbrough tog ledningen på stopptid i första halvleken genom Hayden Hackney. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Middlesbrough med 2–1.

Det här var Middlesbroughs sjunde uddamålsseger den här säsongen.

Middlesbrough ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Birmingham ligger på elfte plats. Noteras kan att Birmingham sedan den 20 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Middlesbrough är Oxford United. Lagen möts lördag 22 november 16.00 på Kassam Stadium.

Middlesbrough–Birmingham 2–1 (2–1)

Championship, Riverside

Mål: 1–0 (17) Dael Fry, 1–1 (29) Demarai Gray, 2–1 (45) Hayden Hackney.

Varningar, Middlesbrough: Luke Ayling. Birmingham: James Beadle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-2-1

Birmingham: 3-0-2

Nästa match:

Middlesbrough: Oxford Utd, borta, 22 november