Middlesbrough vann med 2–1 hemma mot Ipswich

Middlesbrough vann med 2–1 mot Ipswich

Morgan Whittaker avgjorde för Middlesbrough

Dara O’Shea ende målskytt för Ipswich

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Middlesbrough i matchen mot Ipswich på Riverside. Laget vann fredagens match i Championship med 2–1 (1–0).

Middlesbrough–Ipswich – mål för mål

Middlesbrough gjorde 1–0 efter 45 minuters spel. I 55:e minuten nätade Morgan Whittaker och gjorde 2–0.

Dara O’Shea reducerade för Ipswich framspelad av Marcelino Nunez med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för Ipswich.

Det här var Middlesbroughs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ipswichs andra uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 april på Portman Road Stadium.

I nästa match möter Middlesbrough Sheffield Wednesday borta på onsdag 22 oktober 21.00. Ipswich möter Charlton tisdag 21 oktober 20.45 hemma.

Middlesbrough–Ipswich 2–1 (1–0)

Championship, Riverside

Mål: 1–0 (45) Självmål, 2–0 (55) Morgan Whittaker, 2–1 (76) Dara O’Shea (Marcelino Nunez).

Varningar, Middlesbrough: Alfie Jones, Callum Brittain, Mamadou Kaly Sene. Ipswich: Azor Matusiwa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-2-1

Ipswich: 3-1-1

Nästa match:

Middlesbrough: Sheffield Wednesday, borta, 22 oktober

Ipswich: Charlton Athletic, hemma, 21 oktober