Midtjylland vann och avgjorde matchserien

Midtjylland vann med 2–0 mot KuPS

Junior Brumado avgjorde för Midtjylland

Andra raka segern för Midtjylland

Midtjylland har säkrat segern i matchserien mot KuPS i Europa League Play off, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på bortaplan med 2–0 (0–0).

KuPS–Midtjylland – mål för mål

I den 38:e minuten blev KuPS:s Arttu Lotjonen utvisad. Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Junior Brumado till på straff och gav Midtjylland ledningen.

I 54:e minuten slog Aral Simsir till, och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.

Europa League Play off

Mål: 0–1 (51) Junior Brumado, 0–2 (54) Aral Simsir.

Utvisningar, KuPS: Arttu Lotjonen.