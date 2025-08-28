Midtjylland vann och avgjorde matchserien
Midtjylland har säkrat segern i matchserien mot KuPS i Europa League Play off, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på bortaplan med 2–0 (0–0).
KuPS–Midtjylland – mål för mål
I den 38:e minuten blev KuPS:s Arttu Lotjonen utvisad. Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Junior Brumado till på straff och gav Midtjylland ledningen.
I 54:e minuten slog Aral Simsir till, och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.
KuPS–Midtjylland 0–2 (0–0)
Europa League Play off
Mål: 0–1 (51) Junior Brumado, 0–2 (54) Aral Simsir.
Utvisningar, KuPS: Arttu Lotjonen.
