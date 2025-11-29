Millwall vann mot Southampton efter stark andra halvlek

Seger för Millwall med 3–2 mot Southampton

Tristan Crama avgjorde för Millwall

Andra raka segern för Millwall

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Millwall matchen i Championship mot Southampton och vann med 3–2.

Tristan Crama blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på övertid.

Bristol C nästa för Millwall

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Adam Armstrong på straff gav Southampton ledningen.

I den 72:a minuten kvitterade Femi Azeez för Millwall.

Caleb Taylor såg till att Millwall tog ledningen med nio minuter kvar att spela.

Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela när Finn Azaz slog till och gjorde mål för Southampton.

Bara tre minuter senare var det Tristan Crama som såg till att Millwall tog ledningen.

Det här var Millwalls sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Southamptons tredje uddamålsförlust.

För Millwall gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Southampton är på 14:e plats.

Den 1 januari möts lagen återigen, då på St. Mary’s Stadium.

På lördag 6 december 16.00 spelar Millwall borta mot Bristol C och Southampton hemma mot Birmingham.

Millwall–Southampton 3–2 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (55) Adam Armstrong, 1–1 (72) Femi Azeez, 2–1 (81) Caleb Taylor, 2–2 (87) Finn Azaz, 3–2 (90) Tristan Crama.

Varningar, Southampton: Adam Armstrong, Tom Fellows.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 2-1-2

Southampton: 4-0-1

Nästa match:

Millwall: Bristol City FC, borta, 6 december

Southampton: Birmingham City, hemma, 6 december