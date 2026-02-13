Monaco vann mot Nantes efter Simon Adingras två mål

Seger för Monaco med 3–1 mot Nantes

Simon Adingra med två mål för Monaco

Femte raka förlusten för Nantes

Det blev Monaco som gick segrande ur mötet med Nantes i Ligue 1 herr på hemmaplan, med 3–1 (3–1).

Monaco tog ledningen i 25:e minuten genom Simon Adingra. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme på nytt genom Simon Adingra med assist av Aleksandr Golovin. Monaco ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara två minuter senare genom Denis Zakaria efter förarbete från Aleksandr Golovin. Fabien Centonze stod för reduceringen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken efter förarbete av Deiver Machado. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Monaco med 3–1.

I tabellen innebär det här att Monaco nu ligger på sjunde plats i tabellen. Nantes är på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Monaco med 5–3.

I nästa omgång har Monaco Lens borta på Stade Bollaert-Delelis, lördag 21 februari 17.00. Nantes spelar hemma mot Le Havre söndag 22 februari 17.15.

Monaco–Nantes 3–1 (3–1)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 1–0 (25) Simon Adingra, 2–0 (28) Simon Adingra (Aleksandr Golovin), 3–0 (30) Denis Zakaria (Aleksandr Golovin), 3–1 (45) Fabien Centonze (Deiver Machado).

Varningar, Monaco: Aleksandr Golovin, Lamine Camara, Jordan Teze, Mamadou Coulibaly. Nantes: Chidozie Awaziem, Ibrahima Sissoko.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 2-2-1

Nantes: 0-0-5

Nästa match:

Monaco: Lens, borta, 21 februari 17.00

Nantes: AC Le Havre, hemma, 22 februari 17.15