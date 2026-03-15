Moreirense nollade på bortaplan mot Porto

Moreirense blev besegrade av Porto på bortaplan i Primeira Liga herr, där matchen på söndagen slutade 3–0 (2–0).

Det här var Portos 18:e nolla den här säsongen.

Braga nästa för Porto

Gabriel Veiga öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Porto en tidig ledning. I 25:e minuten gjorde Porto 2–0 när Oskar Pietuszewski hittade rätt assisterad av Victor Froholdt.

I 81:a minuten gjorde William Gomes också 3–0.

Porto har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 10–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Moreirense nu ligger på åttonde plats i tabellen. Porto leder serien.

När lagen möttes senast vann Porto med 2–1.

Nästa motstånd för Moreirense är Arouca. Lagen möts lördag 21 mars 16.30 på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas.

Porto–Moreirense 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (14) Gabriel Veiga, 2–0 (25) Oskar Pietuszewski (Victor Froholdt), 3–0 (81) William Gomes.

Varningar, Porto: Zaidu Sanusi. Moreirense: Miguel Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 4-1-0

Moreirense: 1-2-2

Nästa match:

Moreirense: Arouca, hemma, 21 mars 16.30