Moreirenses Guilherme Schettine sänkte Guimaraes

Moreirense vann med 2–0 mot Guimaraes

Guilherme Schettine med två mål för Moreirense

Tredje raka segern för Moreirense

Matchens båda mål hade samma målskytt. Guilherme Schettine blev matchhjälte när Moreirense vann hemma på Parque Joaquim de Almeida Freitas mot Guimaraes i Primeira Liga herr. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Gil Vicente nästa för Moreirense

Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Guilherme Schettine till och gav Moreirense ledningen.

I 49:e minuten slog Guilherme Schettine till på nytt, och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Moreirense ligger på andra plats i tabellen efter matchen, medan Guimaraes ligger på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

I nästa match möter Moreirense Gil Vicente borta på fredag 29 augusti 21.15. Guimaraes möter Arouca lördag 30 augusti 19.00 hemma.

Moreirense–Guimaraes 2–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (47) Guilherme Schettine, 2–0 (49) Guilherme Schettine.

Varningar, Moreirense: Maracas, Dinis Pinto, Gilberto Batista, Afonso Assis, Caio Secco. Guimaraes: Joao Mendes, Vando Felix.

Nästa match:

Moreirense: Gil Vicente FC, borta, 29 augusti

Guimaraes: Arouca, hemma, 30 augusti