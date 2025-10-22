Morgan Whittaker matchhjälte när Middlesbrough sänkte Sheffield Wednesday

Middlesbrough vann med 1–0 mot Sheffield Wednesday

Morgan Whittaker matchvinnare för Middlesbrough

Andra raka segern för Middlesbrough

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Middlesbrough vann med 1–0 (1–0) borta mot Sheffield Wednesday i Championship.

Sheffield Wednesday–Middlesbrough – mål för mål

Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad. Det här var Sheffield Wednesdays tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Middlesbroughs sjätte uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sheffield Wednesday på 24:e och sista plats och Middlesbrough på andra plats.

Den 21 april tar lagen sig an varandra igen, då på Riverside.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Oxford United. Middlesbrough tar sig an Wrexham hemma. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 16.00.

Sheffield Wednesday–Middlesbrough 0–1 (0–1)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (6) Morgan Whittaker.

Varningar, Sheffield Wednesday: Yan Valery, Sean Fusire, Joe Lumley. Middlesbrough: Hayden Hackney.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Middlesbrough: 2-2-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Oxford Utd, hemma, 25 oktober

Middlesbrough: Wrexham AFC, hemma, 25 oktober