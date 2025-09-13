Nacional föll med 0–1 mot Porto
- Porto segrade – 1–0 mot Nacional
- Portos femte seger på de senaste fem matcherna
- Samu matchvinnare för Porto
Nacional fick se sig besegrat i mötet med Porto på bortaplan i Primeira Liga herr, med 0–1 (0–1).
Samu blev matchhjälte efter 31 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Porto–Nacional – mål för mål
Efter fem matcher har Porto nu 15 poäng och Nacional har fyra poäng.
Lagen möts igen 15 februari.
Nästa motstånd för Nacional är Arouca. Lagen möts lördag 20 september 16.30 på Estádio da Madeira.
Porto–Nacional 1–0 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio do Dragão
Mål: 1–0 (31) Samu.
Varningar, Nacional: Joao Aurelio.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Porto: 5-0-0
Nacional: 1-1-3
Nästa match:
Nacional: Arouca, hemma, 20 september
