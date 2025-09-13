Nacional föll med 0–1 mot Porto

Porto segrade – 1–0 mot Nacional

Portos femte seger på de senaste fem matcherna

Samu matchvinnare för Porto

Nacional fick se sig besegrat i mötet med Porto på bortaplan i Primeira Liga herr, med 0–1 (0–1).

Samu blev matchhjälte efter 31 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Porto–Nacional – mål för mål

Efter fem matcher har Porto nu 15 poäng och Nacional har fyra poäng.

Lagen möts igen 15 februari.

Nästa motstånd för Nacional är Arouca. Lagen möts lördag 20 september 16.30 på Estádio da Madeira.

Porto–Nacional 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (31) Samu.

Varningar, Nacional: Joao Aurelio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 5-0-0

Nacional: 1-1-3

Nästa match:

Nacional: Arouca, hemma, 20 september