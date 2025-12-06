Newcastle förlänger segersviten mot Burnley

Newcastle-seger med 2–1 mot Burnley

Anthony Gordon matchvinnare för Newcastle

Sjätte raka förlusten för Burnley

Burnley är lite av ett drömmotstånd för Newcastle. På lördagen vann Newcastle på nytt – den här gången hemma på St James’ Park. Matchen i Premier League slutade 2–1 (2–0). Det var Newcastles sjunde raka seger mot Burnley.

I och med detta har Burnley sex förluster i rad.

Newcastle–Burnley – mål för mål

Bruno Guimaraes gjorde 1–0 för Newcastle efter en dryg halvtimme. Målet var Bruno Guimaraes femte i Premier League.

I den 43:e minuten fick Burnleys Lucas Pires rött kort.

Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Anthony Gordon på straff.

Reduceringen till 2–1 kom på tilläggstid när Zian Flemming slog till och gjorde mål på straff för Burnley. Men mer än så orkade Burnley inte med.

Det här var Newcastles fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Burnleys sjätte uddamålsförlust.

I nästa omgång har Newcastle Sunderland borta, söndag 14 december 15.00. Burnley spelar hemma mot Fulham lördag 13 december 18.30.

Newcastle–Burnley 2–1 (2–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (31) Bruno Guimaraes, 2–0 (45) Anthony Gordon, 2–1 (90) Zian Flemming.

Varningar, Newcastle: Jacob Ramsey, Tino Livramento.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 3-1-1

Burnley: 0-0-5

Nästa match:

Newcastle: Sunderland AFC, borta, 14 december

Burnley: Fulham FC, hemma, 13 december