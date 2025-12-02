Newcastle kryssade hemma mot Tottenham

Newcastle och Tottenham kryssade

Cristian Romero kvitterade på stopptid

Newcastle nu 13:e, Tottenham på elfte plats

Det blev en poäng var när Newcastle och Tottenham spelade oavgjort i mötet i Premier League på St James’ Park på tisdagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Newcastle–Tottenham – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 71:a minuten innan Bruno Guimaraes gav Newcastle ledningen assisterad av Nick Woltemade.

Cristian Romero kvitterade för Tottenham efter förarbete från Mohammed Kudus med knappa kvarten kvar.

Ledningsmålet till 2–1 kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Anthony Gordon slog till och gjorde mål på straff för Newcastle.

Men Tottenham hann ändå med ett kvitteringsmål. Cristian Romero gjorde det på övertid återigen. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Newcastles fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Tottenhams nya tabellposition är elfte plats medan Newcastle är på 13:e plats. Ett tapp för Tottenham som låg på femte plats så sent som den 21 november.

Nästa motstånd för Newcastle är Burnley. Lagen möts lördag 6 december 16.00 på St James’ Park.

Newcastle–Tottenham 2–2 (0–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (71) Bruno Guimaraes (Nick Woltemade), 1–1 (78) Cristian Romero (Mohammed Kudus), 2–1 (86) Anthony Gordon, 2–2 (90) Cristian Romero.

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Richarlison.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-1-2

Tottenham: 0-2-3

Nästa match:

Newcastle: Burnley FC, hemma, 6 december