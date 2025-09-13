Nick Woltemade matchhjälte för Newcastle mot Wolverhampton

Seger för Newcastle med 1–0 mot Wolverhampton

Nick Woltemade matchvinnare för Newcastle

Fjärde raka nederlaget för Wolverhampton

Newcastle vann med 1–0 (1–0) hemma mot Wolverhampton i Premier League. Nick Woltemade gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Resultatet innebär att Wolverhampton nu har fyra förluster i rad.

Bournemouth nästa för Newcastle

Förlusten var Wolverhamptons tredje uddamålsförlust.

Newcastle tog hem lagens senaste möte med 3–0 på St James’ Park.

I nästa omgång har Newcastle Bournemouth borta på Vitality Stadium, söndag 21 september 15.00. Wolverhampton spelar hemma mot Leeds lördag 20 september 16.00.

Newcastle–Wolverhampton 1–0 (1–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (29) Nick Woltemade.

Varningar, Newcastle: Bruno Guimaraes. Wolverhampton: Joao Gomes, Andre, Marshall Munetsi, Ladislav Krejci.

Nästa match:

Newcastle: AFC Bournemouth, borta, 21 september

Wolverhampton: Leeds Utd, hemma, 20 september