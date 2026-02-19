Noah kopplade grepp om AZ – efter seger med 1–0

Noah vann med 1–0 mot AZ

Hovhannes Hambardzumyan matchvinnare för Noah

Noahs starka defensiv briljerade

Noah vann första matchen på hemmaplan mot AZ i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 26 februari. Noah vann matchen med 1–0 (0–0).

Hovhannes Hambardzumyan stod för Noahs avgörande mål efter 53 minuter.

Noah–AZ – mål för mål

Noah–AZ 1–0 (0–0)

Conference League Playoff till åttondelsfinal herr

Mål: 1–0 (53) Hovhannes Hambardzumyan (Helder Hambardzumyan).

Varningar, Noah: David Sualehe, Nermin Zolotic. AZ: Wouter Goes.