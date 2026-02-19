Noah kopplade grepp om AZ – efter seger med 1–0
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Noah vann med 1–0 mot AZ
- Hovhannes Hambardzumyan matchvinnare för Noah
- Noahs starka defensiv briljerade
Noah vann första matchen på hemmaplan mot AZ i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 26 februari. Noah vann matchen med 1–0 (0–0).
Hovhannes Hambardzumyan stod för Noahs avgörande mål efter 53 minuter.
Noah–AZ – mål för mål
Noah–AZ 1–0 (0–0)
Conference League Playoff till åttondelsfinal herr
Mål: 1–0 (53) Hovhannes Hambardzumyan (Helder Hambardzumyan).
Varningar, Noah: David Sualehe, Nermin Zolotic. AZ: Wouter Goes.
Den här artikeln handlar om: