Nordic United FC vann – klart för avancemang

Nordic United FC-seger med 3–2 mot FC Arlanda

Nordic United FC:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Matchen mot FC Arlanda på hemmaplan i Ettan norra herr slutade 3–2 (1–0). Det gör att Nordic United FC är klart för avancemang efter att ha vunnit serien.

Shergo Shhab bakom Nordic United FC:s seger

Shergo Shhab gav Nordic United FC ledningen i 38:e minuten. Direkt efter pausen slog Adi Tahirovic till och kvitterade för FC Arlanda.

I 73:e minuten gav Lorent Mehmeti Nordic United FC ledningen på nytt.

3–1-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Shergo Shhab återigen slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 3–2 för FC Arlanda kom direkt därefter när Mario Butros på övertid gjorde mål. Men mer än så orkade FC Arlanda inte med.

Det här var Nordic United FC:s åttonde uddamålsseger den här säsongen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Nordic United FC slutar på första plats och FC Arlanda på sjunde plats. Ett fint lyft i tabellen för FC Arlanda som så sent som den 11 oktober låg på elfte plats.

När lagen möttes senast vann Nordic United FC med 2–1.

Nordic United FC–FC Arlanda 3–2 (1–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (38) Shergo Shhab, 1–1 (52) Adi Tahirovic, 2–1 (73) Lorent Mehmeti, 3–1 (86) Shergo Shhab, 3–2 (90) Mario Butros.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 4-1-0

FC Arlanda: 3-0-2