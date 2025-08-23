Nordic United FC vann mot Stocksund på Södertälje Fotbollsarena efter rivstart

Nordic United FC vann med 3–0 mot Stocksund

Shergo Shhab tvåmålsskytt för Nordic United FC

Tredje raka segern för Nordic United FC

Efter två minuters spel gjorde Shergo Shhab 1–0 för Nordic United FC som tog greppet om hemmamatchen mot Stocksund på lördagen. Matchen i Ettan norra herr slutade 3–0.

Stocksunds tränare Adam Gursoy:

– Vi släpper in mål direkt vid start, precis innan halvtid och sen på övertid i slutet av matchen. Framförallt starten i matchen är ett bekymmer för oss. Grattis till Nordic som vinner rättvist.

Nordic United FC har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Shergo Shhab med två mål för Nordic United FC

Nordic United FC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara två minuter slog Shergo Shhab till.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek, på nytt genom Shergo Shhab. Nordic United FC gjorde också 3–0 genom Lorent Mehmeti i 90:e minuten.

Nordic United FC:s nya tabellposition är andra plats, medan Stocksund är på 13:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Stocksund med 1–0.

I nästa match, söndag 31 augusti, har Nordic United FC Örebro Syrianska borta på Mellringe IP 16.00, medan Stocksund spelar hemma mot Team TG 15.00.

Nordic United FC–Stocksund 3–0 (2–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (2) Shergo Shhab, 2–0 (43) Shergo Shhab, 3–0 (90) Lorent Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nordic United FC: 3-1-1

Stocksund: 2-0-3

Nästa match:

Nordic United FC: Örebro Syrianska IF, borta, 31 augusti

Stocksund: Team TG FF, hemma, 31 augusti