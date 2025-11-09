Norrköping till kvalspel efter förlust mot IFK Göteborg
- Seger för IFK Göteborg med 2–0 mot Norrköping
- Saidou Alioum Moubarak avgjorde för IFK Göteborg
- Sjätte raka förlusten för Norrköping
Norrköping tvingas kvala för att spela vidare i Allsvenskan. Det blev klart efter förlust, 0–2 (0–0), på bortaplan mot IFK Göteborg.
Det här var IFK Göteborgs tolfte nolla den här säsongen.
IFK Göteborg–Norrköping – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Saidou Alioum Moubarak 1–0 till IFK Göteborg i den 62:a minuten.
2–0-målet kom på stopptid när Imam Jagne slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Resultaten i sista omgången innebär att IFK Göteborg slutar på fjärde plats och Norrköping på 14:e plats.
Lagens första möte för säsongen vann IFK Göteborg med 3–2.
IFK Göteborg–Norrköping 2–0 (0–0)
Allsvenskan, Gamla Ullevi
Mål: 1–0 (62) Saidou Alioum Moubarak, 2–0 (90) Imam Jagne.
Varningar, IFK Göteborg: Felix Eriksson, Thomas Santos. Norrköping: Moutaz Neffati.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IFK Göteborg: 2-1-2
Norrköping: 0-0-5
