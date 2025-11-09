Norrköping till kvalspel efter förlust mot IFK Göteborg

Seger för IFK Göteborg med 2–0 mot Norrköping

Saidou Alioum Moubarak avgjorde för IFK Göteborg

Sjätte raka förlusten för Norrköping

Norrköping tvingas kvala för att spela vidare i Allsvenskan. Det blev klart efter förlust, 0–2 (0–0), på bortaplan mot IFK Göteborg.

Det här var IFK Göteborgs tolfte nolla den här säsongen.

IFK Göteborg–Norrköping – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Saidou Alioum Moubarak 1–0 till IFK Göteborg i den 62:a minuten.

2–0-målet kom på stopptid när Imam Jagne slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Resultaten i sista omgången innebär att IFK Göteborg slutar på fjärde plats och Norrköping på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Göteborg med 3–2.

IFK Göteborg–Norrköping 2–0 (0–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (62) Saidou Alioum Moubarak, 2–0 (90) Imam Jagne.

Varningar, IFK Göteborg: Felix Eriksson, Thomas Santos. Norrköping: Moutaz Neffati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Göteborg: 2-1-2

Norrköping: 0-0-5