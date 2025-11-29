Norwich City äntligen vinnare igen efter seger mot Queens Park Rangers

Norwich City vann med 3–1 mot Queens Park Rangers

Efter 13 matcher utan seger i Championship kunde Norwich City till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Queens Park Rangers, med 3–1 (3–1).

Norwich City tog en tidig ledning när Emiliano Marcondes gjorde målet efter förarbete från Ruairi McConville redan i nionde minuten.

Rumarn Burrell fann nätet och såg till att Queens Park Rangers kvitterade till 1–1 i elfte minuten.

Norwich City tog ledningen i 33:e minuten.

Laget gjorde 3–1 i 36:e minuten när Forson Amankwah slog till. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Norwich City med 3–1.

Norwich City har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Queens Park Rangers nya tabellposition är 13:e plats medan Norwich City är på 23:e plats. Noteras kan att Queens Park Rangers sedan den 21 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 1 januari möts lagen återigen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Norwich City Watford 13.30. Queens Park Rangers tar sig an WBA hemma 16.00.

Norwich City–Queens Park Rangers 3–1 (3–1)

Championship

Mål: 1–0 (9) Emiliano Marcondes (Ruairi McConville), 1–1 (11) Rumarn Burrell, 2–1 (33) Självmål, 3–1 (36) Forson Amankwah.

Varningar, Norwich City: Kenny McLean, Shane Duffy. Queens Park Rangers: Paul Smyth, Rumarn Burrell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 1-2-2

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Watford FC, borta, 6 december

Queens Park Rangers: West Bromwich Albion FC, hemma, 6 december