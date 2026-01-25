Nottingham Forest vann mot Brentford
- Nottingham Forest vann med 2–0 mot Brentford
- Igor Jesus avgjorde för Nottingham Forest
- Andra raka förlusten för Brentford
I första halvlek tog Nottingham Forest greppet om bortamatchen mot Brentford på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Premier League slutade 2–0.
Det här var Nottingham Forests femte nolla den här säsongen.
Crystal Palace nästa för Nottingham Forest
Igor Jesus slog till redan i tolfte minuten och gav Nottingham Forest ledningen.
Taiwo Awoniyi ökade Nottingham Forests ledning i 79:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brentford på åttonde plats och Nottingham Forest på 17:e plats. Ett fint lyft för Brentford som låg på tolfte plats så sent som den 26 december.
På söndag 1 februari 15.00 spelar Brentford borta mot Aston Villa och Nottingham Forest hemma mot Crystal Palace.
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (0–1)
Premier League
Mål: 0–1 (12) Igor Jesus, 0–2 (79) Taiwo Awoniyi.
Varningar, Brentford: Yehor Yarmoliuk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 2-1-2
Nottingham Forest: 2-1-2
Nästa match:
Brentford: Aston Villa, borta, 1 februari 15.00
Nottingham Forest: Crystal Palace FC, hemma, 1 februari 15.00
