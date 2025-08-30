Ny nolla för Kalmar som kryssade mot Östersunds FK

Oavgjort i mötet mellan Östersunds FK och Kalmar

Östersunds FK nu tolfte, Kalmar på första plats

Örebro nästa för Östersunds FK

Kalmar har nu sex nollor i rad i Superettan, efter ny nolla på lördagen. Matchen på Jämtkraft Arena mellan Östersunds FK och Kalmar slutade 0–0.

Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Östersunds FK.

Östersunds FK–Kalmar – mål för mål

Östersunds FK har tre oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Kalmar har tre vinster och två oavgjorda och 5–0 i målskillnad. Det här var Östersunds FK:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Östersunds FK ligger kvar på tolfte plats i tabellen, och Kalmar på första plats.

När lagen möttes senast vann Kalmar FF med 2–0.

Nästa motstånd för Östersunds FK är Örebro. Lagen möts lördag 13 september 15.00 på Behrn Arena. Kalmar tar sig an Västerås SK hemma söndag 14 september 13.00.

Östersunds FK–Kalmar 0–0