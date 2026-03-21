Prenumerera

Logga in

Ny seger för Benfica mot favoritmotståndet

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Benfica vann med 3–0 mot Guimaraes

  • Benficas sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Gianluca Prestianni matchvinnare för Benfica

Guimaraes har varit lite av ett drömmotstånd för Benfica. På lördagen tog Benfica ännu en seger hemma mot Guimaraes. Matchen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (1–0). Det var Benficas fjärde raka seger mot just Guimaraes.

Det här var Benficas 13:e nolla den här säsongen.

Resultatet innebär 27:e matchen i rad utan förlust för Benfica.

Benfica–Guimaraes – mål för mål

Gianluca Prestianni öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Benfica en tidig ledning.

I 55:e minuten nätade Vangelis Pavlidis framspelad av Richard Rios och gjorde 2–0. Laget ökade ledningen till 3–0 i 74:e minuten.

När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.

Lördag 4 april 19.00 möter Benfica Casa Pia borta på Estadio Municipal de Rio Maior medan Guimaraes spelar hemma mot Tondela.

Benfica–Guimaraes 3–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (14) Gianluca Prestianni, 2–0 (55) Vangelis Pavlidis (Richard Rios), 3–0 (74) Självmål.

Varningar, Guimaraes: Gustavo Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

Guimaraes: 0-1-4

Nästa match:

Benfica: Casa Pia, borta, 4 april 19.00

Guimaraes: Tondela, hemma, 4 april 19.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt