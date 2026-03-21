Ny seger för Benfica mot favoritmotståndet

Benfica vann med 3–0 mot Guimaraes

Benficas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gianluca Prestianni matchvinnare för Benfica

Guimaraes har varit lite av ett drömmotstånd för Benfica. På lördagen tog Benfica ännu en seger hemma mot Guimaraes. Matchen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (1–0). Det var Benficas fjärde raka seger mot just Guimaraes.

Det här var Benficas 13:e nolla den här säsongen.

Resultatet innebär 27:e matchen i rad utan förlust för Benfica.

Benfica–Guimaraes – mål för mål

Gianluca Prestianni öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Benfica en tidig ledning.

I 55:e minuten nätade Vangelis Pavlidis framspelad av Richard Rios och gjorde 2–0. Laget ökade ledningen till 3–0 i 74:e minuten.

När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.

Lördag 4 april 19.00 möter Benfica Casa Pia borta på Estadio Municipal de Rio Maior medan Guimaraes spelar hemma mot Tondela.

Benfica–Guimaraes 3–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (14) Gianluca Prestianni, 2–0 (55) Vangelis Pavlidis (Richard Rios), 3–0 (74) Självmål.

Varningar, Guimaraes: Gustavo Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

Guimaraes: 0-1-4

Nästa match:

Benfica: Casa Pia, borta, 4 april 19.00

Guimaraes: Tondela, hemma, 4 april 19.00