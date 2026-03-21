Ny seger för Benfica mot favoritmotståndet
Guimaraes har varit lite av ett drömmotstånd för Benfica. På lördagen tog Benfica ännu en seger hemma mot Guimaraes. Matchen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (1–0). Det var Benficas fjärde raka seger mot just Guimaraes.
Det här var Benficas 13:e nolla den här säsongen.
Resultatet innebär 27:e matchen i rad utan förlust för Benfica.
Benfica–Guimaraes – mål för mål
Gianluca Prestianni öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Benfica en tidig ledning.
I 55:e minuten nätade Vangelis Pavlidis framspelad av Richard Rios och gjorde 2–0. Laget ökade ledningen till 3–0 i 74:e minuten.
När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.
Lördag 4 april 19.00 möter Benfica Casa Pia borta på Estadio Municipal de Rio Maior medan Guimaraes spelar hemma mot Tondela.
Benfica–Guimaraes 3–0 (1–0)
Primeira Liga herr, Estadio da Luz
Mål: 1–0 (14) Gianluca Prestianni, 2–0 (55) Vangelis Pavlidis (Richard Rios), 3–0 (74) Självmål.
Varningar, Guimaraes: Gustavo Silva.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Benfica: 4-1-0
Guimaraes: 0-1-4
Nästa match:
Benfica: Casa Pia, borta, 4 april 19.00
Guimaraes: Tondela, hemma, 4 april 19.00
