Ny seger för Liverpool mot favoritmotståndet

Liverpool vann med 2–0 mot West Ham

Alexander Isak avgjorde för Liverpool

Sjunde segern för Liverpool

Tre raka segrar hade Liverpool mot just West Ham i Premier League inför söndagens match. Och på söndagen segrade Liverpool på nytt – den här gången med 2–0 (0–0) borta på London Stadium.

Liverpool höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Sunderland nästa för Liverpool

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Alexander Isak gav Liverpool ledningen.

0–2-målet kom på övertid när Cody Gakpo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I tabellen innebär det här att Liverpool nu ligger på åttonde plats i tabellen. West Ham är på 17:e plats. Ett fint lyft för Liverpool som låg på 13:e plats så sent som den 29 november.

I nästa match möter West Ham Manchester United borta på torsdag 4 december 21.00. Liverpool möter Sunderland onsdag 3 december 21.15 hemma.

West Ham–Liverpool 0–2 (0–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (60) Alexander Isak, 0–2 (90) Cody Gakpo.

Varningar, West Ham: Lucas Paqueta, Soungoutou Magassa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 2-1-2

Liverpool: 2-0-3

Nästa match:

West Ham: Manchester United, borta, 4 december

Liverpool: Sunderland AFC, hemma, 3 december