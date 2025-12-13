Ny seger för Middlesbrough mot Queens Park Rangers
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Middlesbrough segrade – 3–1 mot Queens Park Rangers
- Middlesbroughs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Morgan Whittaker matchvinnare för Middlesbrough
Queens Park Rangers har varit lite av ett drömmotstånd för Middlesbrough. På lördagen tog Middlesbrough ännu en seger hemma mot Queens Park Rangers. Matchen i Championship slutade 3–1 (2–0). Det var Middlesbroughs fjärde raka seger mot just Queens Park Rangers.
Det här innebär att Middlesbrough nu har fyra segrar i följd i Championship.
Middlesbrough–Queens Park Rangers – mål för mål
Middlesbrough tog ledningen efter en halvtimmes spel genom David Strelec.
Laget gjorde också 2–0 i 36:e minuten när Morgan Whittaker hittade rätt.
Direkt efter pausen ökade Tommy Conway Middlesbroughs ledning på straff.
I 70:e minuten nätade Nicolas Madsen på straff och reducerade åt Queens Park Rangers. Men mer än så orkade Queens Park Rangers inte med.
Queens Park Rangers ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Middlesbrough är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Queens Park Rangers som så sent som den 21 november låg på 17:e plats.
Den 7 mars möts lagen återigen.
På lördag 20 december 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Bristol C och Queens Park Rangers hemma mot Leicester.
Middlesbrough–Queens Park Rangers 3–1 (2–0)
Championship, Riverside
Mål: 1–0 (30) David Strelec, 2–0 (36) Morgan Whittaker, 3–0 (50) Tommy Conway, 3–1 (70) Nicolas Madsen.
Varningar, Middlesbrough: Riley McGree.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 4-0-1
Queens Park Rangers: 3-0-2
Nästa match:
Middlesbrough: Bristol City FC, borta, 20 december 16.00
Queens Park Rangers: Leicester City FC, hemma, 20 december 16.00
Den här artikeln handlar om: