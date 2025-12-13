Ny seger för Middlesbrough mot Queens Park Rangers

Middlesbrough segrade – 3–1 mot Queens Park Rangers

Middlesbroughs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Morgan Whittaker matchvinnare för Middlesbrough

Queens Park Rangers har varit lite av ett drömmotstånd för Middlesbrough. På lördagen tog Middlesbrough ännu en seger hemma mot Queens Park Rangers. Matchen i Championship slutade 3–1 (2–0). Det var Middlesbroughs fjärde raka seger mot just Queens Park Rangers.

Det här innebär att Middlesbrough nu har fyra segrar i följd i Championship.

Middlesbrough–Queens Park Rangers – mål för mål

Middlesbrough tog ledningen efter en halvtimmes spel genom David Strelec.

Laget gjorde också 2–0 i 36:e minuten när Morgan Whittaker hittade rätt.

Direkt efter pausen ökade Tommy Conway Middlesbroughs ledning på straff.

I 70:e minuten nätade Nicolas Madsen på straff och reducerade åt Queens Park Rangers. Men mer än så orkade Queens Park Rangers inte med.

Queens Park Rangers ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Middlesbrough är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Queens Park Rangers som så sent som den 21 november låg på 17:e plats.

Den 7 mars möts lagen återigen.

På lördag 20 december 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Bristol C och Queens Park Rangers hemma mot Leicester.

Middlesbrough–Queens Park Rangers 3–1 (2–0)

Championship, Riverside

Mål: 1–0 (30) David Strelec, 2–0 (36) Morgan Whittaker, 3–0 (50) Tommy Conway, 3–1 (70) Nicolas Madsen.

Varningar, Middlesbrough: Riley McGree.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 4-0-1

Queens Park Rangers: 3-0-2

Nästa match:

Middlesbrough: Bristol City FC, borta, 20 december 16.00

Queens Park Rangers: Leicester City FC, hemma, 20 december 16.00