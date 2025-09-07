Ny seger för Nordic United FC – efter 2–1 mot FC Stockholm Internazionale

Nordic United FC-seger med 2–1 mot FC Stockholm Internazionale

Nordic United FC:s femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Tagesson matchvinnare för Nordic United FC

Det blev Nordic United FC som vann matchen borta mot tredjeplacerade FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr. Matchen slutade 1–2 (0–0). Det betyder att Nordic United FC har fem segrar i rad, medan FC Stockholm Internazionales svit på tolv matcher i följd utan förlust bröts.

Jack Tagesson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 87 minuter.

FC Stockholm Internazionale–Nordic United FC – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Lukas Sunesson gav FC Stockholm Internazionale ledningen.

Det såg länge ut att gå mot seger för FC Stockholm Internazionale. Med sex minuter kvar att spela kvitterade Nordic United FC genom Daniel Miljanovic.

Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela, när Jack Tagesson slog till och gjorde 1–2 för Nordic United FC. Tagesson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var FC Stockholm Internazionales tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nordic United FC:s sjätte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Nordic United FC med 3–0.

FC Stockholm Internazionale tar sig an Stocksund i nästa match borta lördag 13 september 13.00. Nordic United FC möter samma dag 16.00 Hammarby TFF hemma.

FC Stockholm Internazionale–Nordic United FC 1–2 (0–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (67) Lukas Sunesson, 1–1 (84) Daniel Miljanovic, 1–2 (87) Jack Tagesson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

Nordic United FC: 5-0-0

Nästa match:

FC Stockholm Internazionale: IFK Stocksund, borta, 13 september

Nordic United FC: Hammarby Talang FF, hemma, 13 september