Oavgjort för Atletico Madrid mot Galatasaray på bortaplan

Galatasaray och Atletico Madrid kryssade

Självmål kvitterade i 20:e minuten

Galatasaray nu 17:e, Atletico Madrid på tolfte plats

Lagen delade på poängen när Galatasaray och gästande Atletico Madrid möttes i Champions League, på onsdagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Galatasaray–Atletico Madrid – mål för mål

Giuliano Simeone gjorde 1–0 till Atletico Madrid efter bara fyra minuter. Galatasaray kvitterade till 1–1 i 20:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Galatasaray ligger på 17:e plats medan Atletico Madrid har tolfteplatsen. Atletico Madrid har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 19 januari låg laget på åttonde plats.

Motståndare i sista omgången för Atletico Madrid är Bodö/Glimt. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Riyadh Air Metropolitano.

Galatasaray–Atletico Madrid 1–1 (1–1)

Champions League, Rams Global Stadyumu

Mål: 0–1 (4) Giuliano Simeone, 1–1 (20) Självmål.

Varningar, Galatasaray: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina. Atletico Madrid: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Thiago Almada, Marc Pubill.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Galatasaray: 2-1-2

Atletico Madrid: 3-1-1

Nästa match:

Atletico Madrid: Bodö/Glimt, hemma, 28 januari 21.00