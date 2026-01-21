Oavgjort för Atletico Madrid mot Galatasaray på bortaplan
- Galatasaray och Atletico Madrid kryssade
- Självmål kvitterade i 20:e minuten
- Galatasaray nu 17:e, Atletico Madrid på tolfte plats
Lagen delade på poängen när Galatasaray och gästande Atletico Madrid möttes i Champions League, på onsdagen. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Galatasaray–Atletico Madrid – mål för mål
Giuliano Simeone gjorde 1–0 till Atletico Madrid efter bara fyra minuter. Galatasaray kvitterade till 1–1 i 20:e minuten.
För tabellens utseende betyder det här att Galatasaray ligger på 17:e plats medan Atletico Madrid har tolfteplatsen. Atletico Madrid har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 19 januari låg laget på åttonde plats.
Motståndare i sista omgången för Atletico Madrid är Bodö/Glimt. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Riyadh Air Metropolitano.
Galatasaray–Atletico Madrid 1–1 (1–1)
Champions League, Rams Global Stadyumu
Mål: 0–1 (4) Giuliano Simeone, 1–1 (20) Självmål.
Varningar, Galatasaray: Victor Osimhen, Roland Sallai, Mario Lemina. Atletico Madrid: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Thiago Almada, Marc Pubill.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Galatasaray: 2-1-2
Atletico Madrid: 3-1-1
Nästa match:
Atletico Madrid: Bodö/Glimt, hemma, 28 januari 21.00
