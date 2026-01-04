Oavgjort för Atletico Madrid på bortaplan mot Real Sociedad

Kryss mellan Real Sociedad och Atletico Madrid

Goncalo Guedes kvitterade i 55:e minuten

Real Sociedad nu 16:e, Atletico Madrid på tredje plats

Real Sociedad och Atletico Madrid spelade oavgjort i mötet i La Liga på Reale Arena på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Real Sociedad–Atletico Madrid – mål för mål

Efter pausen slog Alexander Sorloth till och gav Atletico Madrid ledningen.

I 55:e minuten slog Goncalo Guedes till och kvitterade för Real Sociedad. 1–1-målet blev matchens sista.

För Atletico Madrid gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Real Sociedad är på 16:e plats. Så sent som den 5 december låg Real Sociedad på tionde plats i tabellen.

Lagen möts igen 8 mars på Riyadh Air Metropolitano.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Alaves. Lagen möts söndag 18 januari 16.15 på Riyadh Air Metropolitano.

Real Sociedad–Atletico Madrid 1–1 (0–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (50) Alexander Sorloth, 1–1 (55) Goncalo Guedes.

Varningar, Real Sociedad: Mikel Oyarzabal, Duje Caleta-Car, Goncalo Guedes. Atletico Madrid: Giacomo Raspadori, Matteo Ruggeri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 0-2-3

Atletico Madrid: 2-1-2

Nästa match:

Atletico Madrid: Alaves, hemma, 18 januari 16.15