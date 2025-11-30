Oavgjort för Rio Ave hemma mot Santa Clara

Kryss mellan Rio Ave och Santa Clara

Serginho kvitterade i 38:e minuten

AVS blir nästa motstånd för Rio Ave

Det blev delad pott när Rio Ave tog emot Santa Clara i Primeira Liga herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).

Rio Ave–Santa Clara – mål för mål

Clayton gav Rio Ave ledningen i 24:e minuten.

Santa Clara kvitterade när Serginho fick träff på straff i 38:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var Rio Aves sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 april.

I nästa match, lördag 6 december möter Rio Ave AVS borta 19.00 medan Santa Clara spelar hemma mot Casa Pia 16.30.

Rio Ave–Santa Clara 1–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 1–0 (24) Clayton, 1–1 (38) Serginho.

Varningar, Rio Ave: Francisco Petrasso, Andreas Ntoi. Santa Clara: Serginho, Paulo Victor, Brenner Brenner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 2-2-1

Santa Clara: 1-1-3

Nästa match:

Rio Ave: AVS Futebol, borta, 6 december

Santa Clara: Casa Pia, hemma, 6 december