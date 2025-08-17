Oavgjort för Västerås SK hemma mot Smedby

Oavgjort mellan Västerås SK och Smedby

Västerås SK nu tionde, Smedby på fjärde plats

Enskede nästa motstånd för Västerås SK

Västerås SK och Smedby tog en poäng var i mötet i division 1 mellersta dam på Hitachi Energy Arena. Matchen slutade 2–2 (1–1).

– Idag spelar vi fotboll med glädje, fart och ger varandra energi. Beröm till samtliga tjejer som gör ett fantastisk jobb idag, tyckte Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg, efter matchen.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö kommenterade matchen:

– Det var en jämn match där lagen har varsin halvlek egentligen. Västerås är klart bättre än oss i första halvlek då vi inte alls kommer upp i nivå. Vi ligger också under med 0–1 i paus. I andra halvlek är det en rejäl scenförändring, då vi är mycket aggressivare och stör de tidigt i planen. Vi vänder på matchen via två mål av Beatrice Norén men med lite drygt fem minuter kvar får VSK en hörna som de nickar in. Det kändes riktigt tungt. Båda lagen har sen lägen att avgöra innan domaren blåste av.

Västerås SK–Smedby – mål för mål

Maja Eriksson och Sargonia Solaka nätade för hemmalaget, medan Beatrice Norén blev tvåmålsskytt för gästerna.

Västerås SK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 6–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Smedby har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–10 i målskillnad. Det här var Västerås SK:s tredje oavgjorda match den här säsongen.

Smedbys nya tabellposition är fjärde plats, medan Västerås SK är på tionde plats.

Söndag 24 augusti 14.00 spelar Västerås SK borta mot Enskede. Smedby möter Husqvarna hemma på PreZero Arena lördag 23 augusti 13.00.