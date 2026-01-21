Oavgjort för Watford hemma mot Portsmouth

Oavgjort mellan Watford och Portsmouth

Mamadou Doumbia kvitterade i 79:e minuten

Watford nu sjunde, Portsmouth på 21:a plats

Hemmalaget Watford och Portsmouth tog en poäng var i mötet i Championship. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Watford–Portsmouth – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Adrian Segecic gav Portsmouth ledningen efter förarbete av Conor Chaplin. Målet var Adrian Segecics femte i Championship.

Mamadou Doumbia kvitterade för Watford på passning från Luca Kjerrumgaard med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För Watford gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Portsmouth är på 21:a plats.

I nästa match möter Watford Blackburn borta på lördag 24 januari 16.00. Portsmouth möter Southampton söndag 25 januari 13.00 hemma.

Watford–Portsmouth 1–1 (0–0)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 0–1 (73) Adrian Segecic (Conor Chaplin), 1–1 (79) Mamadou Doumbia (Luca Kjerrumgaard).

Varningar, Watford: Nestory Irankunda. Portsmouth: Andre Dozzell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 3-1-1

Portsmouth: 2-2-1

Nästa match:

Watford: Blackburn Rovers FC, borta, 24 januari 16.00

Portsmouth: Southampton FC, hemma, 25 januari 13.00