Oavgjort för West Ham mot Manchester United på bortaplan

Oavgjort i mötet mellan Manchester United och West Ham

Soungoutou Magassa kvitterade i 83:e minuten

Manchester United nu åttonde, West Ham på 18:e plats

Manchester United och West Ham fick en poäng var i mötet i Premier League på Old Trafford. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Manchester United–West Ham – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Diogo Dalot 1–0 till Manchester United i den 58:e minuten.

Soungoutou Magassa såg till att West Ham kvitterade med sju minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Manchester United har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan West Ham har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–8 i målskillnad.

Manchester United ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan West Ham är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Manchester United som så sent som den 29 november låg på tolfte plats.

Nästa motstånd för West Ham är Brighton. Lagen möts söndag 7 december 15.00 på American Express Community Stadium.

Manchester United–West Ham 1–1 (0–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (58) Diogo Dalot, 1–1 (83) Soungoutou Magassa.

Varningar, Manchester United: Luke Shaw, Ayden Heaven. West Ham: Aaron Wan-Bissaka, El Hadji Malick Diouf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 1-3-1

West Ham: 2-2-1

Nästa match:

West Ham: Brighton & Hove Albion FC, borta, 7 december