Oavgjort i första mötet skapar bra läge för Oskarshamn i returen

Tvååker och Oskarshamn kryssade

Mergim Laci kvitterade i 68:e minuten

Oskarshamn nästa motstånd för Tvååker

Oskarshamn lyckades få med sig ett oavgjort resultat, 3–3 (2–2), på bortaplan i första matchen mot Tvååker i andra omgången i kvalet till Ettan herr. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Arena Oskarshamn på lördag 22 november 14.00.

– Återigen en grym fotbollsmatch på Övrevi som vi bjuder på. Vi börjar med ett oturligt självmål på en hörna och direkt efter det gör dem 2–0, och då känns de givetvis tungt, men vi reser oss likt många gånger innan. Vägrar förlora och kommer tillbaka efter två underlägen. Otrolig moral på dessa killarna. Vi saknade tre naturligt viktiga backar idag, men ändå löser det. Krysset sett till förutsättningarna känns som en vinst, kommenterade Tvååkers huvudtränare Ali Kraym.

Tvååker–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn fick en bra start på matchen när Lucas Pettersson slog till redan i 16:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 i 17:e minuten när Tarek Alnator slog till.

Bara sex minuter senare var det Mergim Laci som såg till att Tvååker reducerade till 1–2.

Tvååker kvitterade till 2–2 tre minuter senare genom Albin Malmlöf Johansson. Alexander Larsson fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och gav Oskarshamn ledningen.

I 68:e minuten nätade Mergim Laci återigen och kvitterade för Tvååker. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Tvååker–Oskarshamn 3–3 (2–2)

Andra omgången i kvalet till Ettan herr, Övrevi

Mål: 0–1 (16) Lucas Pettersson, 0–2 (17) Tarek Alnator, 1–2 (23) Mergim Laci, 2–2 (26) Albin Malmlöf Johansson, 2–3 (63) Alexander Larsson, 3–3 (68) Mergim Laci.

Nästa match:

22 november, 14.00, Oskarshamn–Tvååker, på Arena Oskarshamn