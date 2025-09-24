Obesegrade sviten håller i sig för Kalmar – efter 0–0 mot Landskrona

Oavgjort i mötet mellan Landskrona och Kalmar

Landskrona nu åttonde, Kalmar på första plats

Örgryte nästa för Landskrona

Det fortsätter gå bra för serieledande Kalmar. I matchen mot Landskrona borta kom elfte matchen i rad utan förlust. 0–0 slutade matchen i Superettan.

Landskrona–Kalmar – mål för mål

Landskrona har en seger, två oavgjorda och två förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Kalmar har tre vinster och två oavgjorda och 8–1 i målskillnad. Det här var Landskronas sjunde oavgjorda match den här säsongen.

För Landskrona gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Kalmar är på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Landskrona och Kalmar den här säsongen. Kalmar FF vann de två första mötena. Senaste mötet slutade oavgjort.

I nästa match möter Landskrona Örgryte borta och Kalmar möter Örebro hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 september 19.00.

Landskrona–Kalmar 0–0