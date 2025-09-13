Oddevold har fyra raka segrar – vann mot Brage med 4–0

Seger för Oddevold med 4–0 mot Brage

Oddevolds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rasmus Wiedesheim-Paul gjorde två mål för Oddevold

Fjärdeplacerade Oddevold är otroligt svårslagna just nu. På lördagen kom seger nummer fyra i rad i Superettan, efter 4–0 (1–0) hemma mot sjätteplacerade Brage. Det innebär också att Brage förlorade efter sju matcher i rad utan förlust.

Resultatet betyder också att Oddevold har hållit nollan i tre matcher i rad.

Rasmus Wiedesheim-Paul med två mål för Oddevold

Oddevold gjorde första målet. Rasmus Wiedesheim-Paul gjorde målet på pass av Erik Hedenquist, redan i nionde minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Linus Tornblad framspelad av Morten Sætra och ökade ledningen för Oddevold.

I 68:e minuten nätade Rasmus Wiedesheim-Paul på nytt, på pass av Adam Engelbrektsson och gjorde 3–0.

I den 83:e minuten fick Brages Alexander Zetterström rött kort, och under de sista sju minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Till slut kom också 4–0-målet genom Vincent Poppler framspelad av Emir Derviskadic i 90:e minuten.

När lagen senast möttes vann IK Oddevold med 2–1.

Fredag 19 september 19.00 spelar Oddevold borta mot Västerås SK. Brage möter Örebro hemma på Borlänge Energi Arena lördag 20 september 15.00.

Oddevold–Brage 4–0 (1–0)

Superettan, Rimnersvallen

Mål: 1–0 (9) Rasmus Wiedesheim-Paul (Erik Hedenquist), 2–0 (57) Linus Tornblad (Morten Sætra), 3–0 (68) Rasmus Wiedesheim-Paul (Adam Engelbrektsson), 4–0 (90) Vincent Poppler (Emir Derviskadic).

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oddevold: 4-1-0

Brage: 3-1-1

Nästa match:

Oddevold: Västerås SK FK, borta, 19 september

Brage: Örebro SK, hemma, 20 september