Oiva Laaksonen målskytt när AFC Eskilstuna förlorade

FC Arlanda-seger med 2–1 mot AFC Eskilstuna

FC Arlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Charbachi matchvinnare för FC Arlanda

Bortalaget AFC Eskilstuna fick se sig besegrat av FC Arlanda i lördagens möte i Ettan norra herr. 2–1 (1–1) slutade matchen.

Anton Charbachi stod för FC Arlandas avgörande mål efter 65 minuter.

FC Arlanda–AFC Eskilstuna – mål för mål

FC Arlanda startade matchen bäst och tog ledningen. Mario Butros gjorde målet, redan i elfte minuten.

AFC Eskilstuna kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Oiva Laaksonen. I 65:e minuten slog Anton Charbachi till på straff, och gav FC Arlanda ledningen.

FC Arlanda har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 12–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan AFC Eskilstuna har tre vinster och två förluster och 13–12 i målskillnad. Förlusten var AFC Eskilstunas fjärde uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann AFC Eskilstuna med 1–0.

Nästa motstånd för AFC Eskilstuna är Gefle. Lagen möts lördag 13 september 16.00 på Tunavallen.

FC Arlanda–AFC Eskilstuna 2–1 (1–1)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 1–0 (11) Mario Butros, 1–1 (28) Oiva Laaksonen, 2–1 (65) Anton Charbachi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 4-1-0

AFC Eskilstuna: 3-0-2

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Gefle IF FF, hemma, 13 september