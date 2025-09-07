Örby fixade en poäng hemma mot Vellinge

Vellinge ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Örby i division 1 södra dam. I andra halvlek jobbade sig Örby in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

– Vi kom från 0-2 till 2-2 och sett till chanser över hela matchen båda lagen skapade vågar jag utrycka att vi var värda alla tre poäng idag mot seriens lag nummer två. Det saknades lite synkronisering i vår offensiva spel i första halvlek men i andra halvlek kom vi ut från omklädningsrummet som ett helt annat lag. Det gläder mig igen att vi släpper in våra duktiga unga tjejer att debutera i Div. 1. Idag var det Selma Müllerström, som är född år 2010 gör debut. Bra jobbat föreningens ungdomstränare, kommenterade Örbys tränare Gytis Gelgota efter matchen.

Vellinges huvudtränare Roger Nilsson om matchen:

– Såklart är besvikelsen stor efter att ha tappat en 2–0 ledning med knappt 20 minuter kvar av matchen. Men Örbys reducering förändrades matchbilden och från ha varit det spelförande laget tog Örby över spelet där de på övertid kunde forcera in en kvittering.

Det var Örbys 15:e match i rad utan seger.

Örby–Vellinge – mål för mål

Målgörare för Örby var Linn Sångberg, medan Elin Engbe gjorde två mål för Vellinge. Ett av Örbys mål var ett självmål.

Det här var Örbys åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Örby är Zenith. Lagen möts söndag 14 september 14.00 på Hovgårdsvallen. Vellinge tar sig an Helsingborg hemma lördag 13 september 13.00.