Örgryte besegrade Umeå FC – är ny serieledare
- Örgryte-seger med 3–1 mot Umeå FC
- Anton Andreasson avgjorde för Örgryte
- Andra raka segern för Örgryte
Superettan har en ny serieledare: Örgryte. Laget mötte Umeå FC hemma, på Gamla Ullevi, på måndagen och vann med 3–1 (1–0). Örgryte ligger på samma poäng som Kalmar i tabellen. Umeå FC ligger på 16:e plats.
Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Örgryte.
Helsingborg nästa för Örgryte
Örgryte gjorde 1–0 efter 29 minuters spel. Det dröjde till den 73:e minuten innan Jörgen Voilås kvitterade för Umeå FC.
Anton Andreasson gav Örgryte ledningen framspelad av Nicklas Bärkroth i 79:e minuten.
Laget ökade ledningen till 3–1 bara tre minuter senare genom Tobias Sana på pass av William Hofvander. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
I den 85:e minuten fick Umeå FC:s Ludvig Öhman Silwerfeldt rött kort, och laget fick spela de sista fem minuterna med en spelare mindre.
Örgryte tar sig an Helsingborg i nästa match borta lördag 20 september 13.00. Umeå FC möter Östersunds FK borta fredag 19 september 19.00.
Örgryte–Umeå FC 3–1 (1–0)
Superettan, Gamla Ullevi
Mål: 1–0 (29) Självmål, 1–1 (73) Jörgen Voilås, 2–1 (79) Anton Andreasson (Nicklas Bärkroth), 3–1 (82) Tobias Sana (William Hofvander).
Varningar, Örgryte: Christoffer Styffe.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Örgryte: 3-2-0
Umeå FC: 1-1-3
Nästa match:
Örgryte: Helsingborgs IF, borta, 20 september
Umeå FC: Östersunds FK, borta, 19 september
