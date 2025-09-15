Örgryte besegrade Umeå FC – är ny serieledare

Örgryte-seger med 3–1 mot Umeå FC

Anton Andreasson avgjorde för Örgryte

Andra raka segern för Örgryte

Superettan har en ny serieledare: Örgryte. Laget mötte Umeå FC hemma, på Gamla Ullevi, på måndagen och vann med 3–1 (1–0). Örgryte ligger på samma poäng som Kalmar i tabellen. Umeå FC ligger på 16:e plats.

Det var åttonde matchen i rad utan förlust för Örgryte.

Helsingborg nästa för Örgryte

Örgryte gjorde 1–0 efter 29 minuters spel. Det dröjde till den 73:e minuten innan Jörgen Voilås kvitterade för Umeå FC.

Anton Andreasson gav Örgryte ledningen framspelad av Nicklas Bärkroth i 79:e minuten.

Laget ökade ledningen till 3–1 bara tre minuter senare genom Tobias Sana på pass av William Hofvander. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I den 85:e minuten fick Umeå FC:s Ludvig Öhman Silwerfeldt rött kort, och laget fick spela de sista fem minuterna med en spelare mindre.

Örgryte tar sig an Helsingborg i nästa match borta lördag 20 september 13.00. Umeå FC möter Östersunds FK borta fredag 19 september 19.00.

Örgryte–Umeå FC 3–1 (1–0)

Superettan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (29) Självmål, 1–1 (73) Jörgen Voilås, 2–1 (79) Anton Andreasson (Nicklas Bärkroth), 3–1 (82) Tobias Sana (William Hofvander).

Varningar, Örgryte: Christoffer Styffe.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örgryte: 3-2-0

Umeå FC: 1-1-3

Nästa match:

Örgryte: Helsingborgs IF, borta, 20 september

Umeå FC: Östersunds FK, borta, 19 september