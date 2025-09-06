Örgryte säkrade hemmaseger mot Älmhult

Örgryte-seger med 3–1 mot Älmhult

Sjätte raka förlusten för Älmhult

Örgrytes sjätte seger

Örgryte vann matchen hemma mot Älmhult i division 1 södra dam på lördagen. 3–1 (2–0) slutade matchen.

– Skönt med en seger! Tycker vi kontrollerar matchen från start till slut. Vi skapar många målchanser och är närmare fyra/5–1 än Älmhult 3–2, kommenterade Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson efter matchen.

I och med detta har Älmhult sex förluster i rad.

Qviding nästa för Örgryte

Annie Andersson, Alicia Hellström och Matilda Nilsson gjorde mål för Örgryte, och Nathalie Vingsand för Älmhult.

Det här betyder att Örgryte ligger kvar på nionde plats i tabellen, och Älmhult på elfte plats.

Örgryte tar sig an Qviding i nästa match borta söndag 14 september 12.00. Älmhult möter samma dag 14.00 Halmia borta.