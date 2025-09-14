Osasuna segrade mot Rayo Vallecano på hemmaplan
- Osasuna vann med 2–0 mot Rayo Vallecano
- Raul Garcia matchvinnare för Osasuna
- Osasuna nu tionde, Rayo Vallecano på 13:e plats
Osasuna vann söndagens match hemma mot Rayo Vallecano i La Liga. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.
Villarreal nästa för Osasuna
Osasuna tog en tidig ledning. Raul Garcia slog till, redan i 15:e minuten. Iker Benito ökade Osasunas ledning i 77:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Osasuna nu ligger på tionde plats i tabellen, och Rayo Vallecano är på 13:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari.
Osasuna tar sig an Villarreal i nästa match borta lördag 20 september 18.30. Rayo Vallecano möter Celta Vigo hemma söndag 21 september 14.00.
Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (1–0)
La Liga, El Sadar
Mål: 1–0 (15) Raul Garcia, 2–0 (77) Iker Benito.
Varningar, Osasuna: Aimar Oroz, Alejandro Catena, Abel Bretones. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss.
Osasuna: Villarreal CF, borta, 20 september
Rayo Vallecano: Celta Vigo, hemma, 21 september
Den här artikeln handlar om: