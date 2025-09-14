Osasuna segrade mot Rayo Vallecano på hemmaplan

Osasuna vann med 2–0 mot Rayo Vallecano

Raul Garcia matchvinnare för Osasuna

Osasuna nu tionde, Rayo Vallecano på 13:e plats

Osasuna vann söndagens match hemma mot Rayo Vallecano i La Liga. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.

Villarreal nästa för Osasuna

Osasuna tog en tidig ledning. Raul Garcia slog till, redan i 15:e minuten. Iker Benito ökade Osasunas ledning i 77:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Osasuna nu ligger på tionde plats i tabellen, och Rayo Vallecano är på 13:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari.

Osasuna tar sig an Villarreal i nästa match borta lördag 20 september 18.30. Rayo Vallecano möter Celta Vigo hemma söndag 21 september 14.00.

Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (1–0)

La Liga, El Sadar

Mål: 1–0 (15) Raul Garcia, 2–0 (77) Iker Benito.

Varningar, Osasuna: Aimar Oroz, Alejandro Catena, Abel Bretones. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss.

Nästa match:

Osasuna: Villarreal CF, borta, 20 september

Rayo Vallecano: Celta Vigo, hemma, 21 september