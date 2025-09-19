Östersunds FK äntligen vinnare igen efter seger mot Umeå FC

Seger för Östersunds FK med 3–0 mot Umeå FC

Chovanie Amatkarijo avgjorde för Östersunds FK

Tredje förlusten i rad för Umeå FC

Efter sju matcher utan seger i Superettan kunde Östersunds FK till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Umeå FC, med 3–0 (1–0).

Östersunds FK–Umeå FC – mål för mål

Östersunds FK gjorde första målet. Chovanie Amatkarijo slog till på pass av Simon Marklund, redan i tolfte minuten. Direkt efter pausen ökade Simon Marklund Östersunds FK:s ledning på straff.

I 52:a minuten gjorde Jabir Ali också 3–0 framspelad av Yannick Adjoumani.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Östersunds FK på tolfte plats och Umeå FC sist, på 16:e plats.

Det här var fjärde mötet mellan Östersunds FK och Umeå FC den här säsongen.

På torsdag 25 september 19.00 spelar Östersunds FK hemma mot Utsikten, och Umeå FC hemma mot Västerås SK.

Östersunds FK–Umeå FC 3–0 (1–0)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 1–0 (12) Chovanie Amatkarijo (Simon Marklund), 2–0 (50) Simon Marklund, 3–0 (52) Jabir Ali (Yannick Adjoumani).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 1-2-2

Umeå FC: 0-1-4

Nästa match:

Östersunds FK: Utsikten, hemma, 25 september

Umeå FC: Västerås SK FK, hemma, 25 september