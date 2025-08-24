P 18 IK fortsätter imponera i defensiven

0–0 mellan P 18 IK och Degerfors

P 18 IK nu elfte, Degerfors på åttonde plats

Boo nästa motståndare för P 18 IK

Snacka om tät defensiv. P 18 IK har nu fyra i rad i division 1 mellersta dam, efter ny nolla när matchen på Gutavallen mellan P 18 IK och Degerfors slutade 0–0.

Degerfors tränare Thomas Bengtson:

– P18 försvarade sig bra. Målvakten stod för flera bra räddningar. Vi behöver bli bättre på att omsätta chanserna till mål. Vi missar för mycket!

P 18 IK–Degerfors – mål för mål

P 18 IK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Degerfors har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–10 i målskillnad. Det här var P 18 IK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Degerfors nu ligger på åttonde plats. P 18 IK är på elfte plats.

Lördag 30 augusti möter P 18 IK Boo borta 15.00 och Degerfors möter Enskede hemma 13.00.