P 18 IK tog revansch – 3–0 mot Västerås SK

Seger för P 18 IK med 3–0 mot Västerås SK

Andra raka segern för P 18 IK

P 18 IK höll nollan

Det blev seger med 3–0 (0–0) för P 18 IK mot Västerås SK på söndagen i division 1 mellersta dam. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Västerås SK vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–3.

Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg tyckte så här om matchen:

– Efter en ganska bra första halvlek med spelövertag där vi får matchbilden dit vi vill gör vi en dålig andra halvlek. I andra ger vi dem matchbilden. När lag backar hem som idag måste vi göra mål på chanserna för att de ska öppna upp sig, men det gör vi inte.

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget P 18 IK som avgjorde matchen.

Lidköpings FK nästa för P 18 IK

P 18 IK:s mål gjordes av Ayaka Kamimura, Vendela Karlsson och Hilla Koskinen.

P 18 IK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Västerås SK har en vinst och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.

Lördag 16 augusti 12.00 spelar P 18 IK borta mot Lidköpings FK. Västerås SK möter Smedby hemma på Hitachi Energy Arena söndag 17 augusti 14.00.