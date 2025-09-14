Pablo blev matchhjälte för Gil Vicente borta mot Braga

Gil Vicente höll tätt bakåt

Guimaraes nästa motståndare för Braga

Gil Vicente segrade – 1–0 mot Braga

Matchens enda mål stod Pablo för i första halvleken när Gil Vicente vann i Primeira Liga herr med 1–0 (1–0) mot Braga på bortaplan.

Gil Vicente har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Pablo bakom Gil Vicentes avgörande

Braga har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Gil Vicente har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Braga med 2–0.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Estoril. Lagen möts söndag 21 september 19.00 på Estádio Cidade de Barcelos.

Braga–Gil Vicente 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 0–1 (45) Pablo.

Varningar, Braga: Jean-Baptiste Gorby, Sikou Niakate. Gil Vicente: Pablo, Santi Garcia, Ghislain Konan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 2-2-1

Gil Vicente: 3-1-1

Nästa match:

Gil Vicente: Estoril Praia, hemma, 21 september