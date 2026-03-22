Pablo Fornals nätade i Real Betis förlust

Atlethic Bilbao segrade – 2–1 mot Real Betis

Oihan Sancet avgjorde för Atlethic Bilbao

Pablo Fornals nätade för Real Betis

Real Betis räckte inte till mot Atlethic Bilbao borta i La Liga. Matchen på söndagen slutade 2–1 (2–0) till Atlethic Bilbao.

Getafe nästa för Atlethic Bilbao

Daniel Vivian gav Atlethic Bilbao ledningen i 25:e minuten. Oihan Sancet stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Pablo Fornals reducerade för Real Betis. Fler mål än så blev det inte för Real Betis.

Atlethic Bilbao har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har tre oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Athletic Bilbao med 2–1.

Nästa motstånd för Real Betis är Espanyol. Lagen möts lördag 4 april 18.30 på Estadio de La Cartuja.

Atlethic Bilbao–Real Betis 2–1 (2–0)

La Liga, San Mames

Mål: 1–0 (25) Daniel Vivian, 2–0 (45) Oihan Sancet, 2–1 (75) Pablo Fornals.

Varningar, Atlethic Bilbao: Unai Simon. Real Betis: Natan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 2-1-2

Real Betis: 0-3-2

Nästa match:

Real Betis: Espanyol Barcelona, hemma, 4 april 18.30