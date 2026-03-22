Pablo Fornals nätade i Real Betis förlust
- Atlethic Bilbao segrade – 2–1 mot Real Betis
- Oihan Sancet avgjorde för Atlethic Bilbao
- Pablo Fornals nätade för Real Betis
Real Betis räckte inte till mot Atlethic Bilbao borta i La Liga. Matchen på söndagen slutade 2–1 (2–0) till Atlethic Bilbao.
Getafe nästa för Atlethic Bilbao
Daniel Vivian gav Atlethic Bilbao ledningen i 25:e minuten. Oihan Sancet stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken.
Det dröjde till den 75:e minuten innan Pablo Fornals reducerade för Real Betis. Fler mål än så blev det inte för Real Betis.
Atlethic Bilbao har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har tre oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Athletic Bilbao med 2–1.
Nästa motstånd för Real Betis är Espanyol. Lagen möts lördag 4 april 18.30 på Estadio de La Cartuja.
La Liga, San Mames
Mål: 1–0 (25) Daniel Vivian, 2–0 (45) Oihan Sancet, 2–1 (75) Pablo Fornals.
Varningar, Atlethic Bilbao: Unai Simon. Real Betis: Natan.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atlethic Bilbao: 2-1-2
Real Betis: 0-3-2
Nästa match:
Real Betis: Espanyol Barcelona, hemma, 4 april 18.30
