Pafos tog hem Champions League Play off mot Röda Stjärnan. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på tisdagen. Matchen slutade 1–1, vilket betyder att Pafos står som segrare med totala resultatet 3–2.

Pafos–Röda Stjärnan – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Mirko Ivanic gav Röda Stjärnan ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela, när Jaja slog till och gjorde mål för Pafos. 1–1-målet blev matchens sista.

Pafos–Röda Stjärnan 1–1 (0–0), 3–2 totalt

Champions League Play off, Alphamega Stadium

Mål: 0–1 (60) Mirko Ivanic, 1–1 (89) Jaja.

Varningar, Pafos: Bruno, Jaja, Pepe. Röda Stjärnan: Rade Krunic, Milos Veljkovic, Shavy Babicka.