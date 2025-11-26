Paul Smyth blev matchhjälte för Queens Park Rangers borta mot Blackburn

Seger för Queens Park Rangers med 1–0 mot Blackburn

Paul Smyth avgjorde för Queens Park Rangers

Andra raka segern för Queens Park Rangers

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Paul Smyth när Queens Park Rangers vann i Championship med 1–0 (0–0) mot Blackburn på bortaplan.

Queens Park Rangers höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Norwich City nästa för Queens Park Rangers

Blackburn har tre vinster och två förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Blackburns femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Queens Park Rangers femte uddamålsseger.

Queens Park Rangers nya tabellposition är tolfte plats medan Blackburn är på 18:e plats. Noteras kan att Queens Park Rangers sedan den 21 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Blackburn Wrexham borta och Queens Park Rangers möter Norwich City borta. Båda matcherna spelas lördag 29 november 16.00.

Blackburn–Queens Park Rangers 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (78) Paul Smyth.

Varningar, Blackburn: Ryan Hedges, Yuki Ohashi, Sean Mcloughlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 3-0-2

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Blackburn: Wrexham AFC, borta, 29 november

Queens Park Rangers: Norwich City FC, borta, 29 november