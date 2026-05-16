Gais-stjärnan ströks från startelvan efter uppvärmningen

Han fanns med i Fredrik Holmbergs startelva.

När matchen mellan Gais och Degerfors drog igång var Joackim Fagerjord struken från den.

– Det ska inte vara någon fara, förklarar tränaren Fredrik Holmberg i TV4:s sändning.

Med en redan tuff skadelista, där spelare som Gustav Lundgren och Kevin Holmén kommer att finnas med under en lång tid, drabbades Gais av ett nytt tapp under lördagen.

Detta i form av Joackim Fagerjord, som var uppskriven som en av elva startspelare för ”Makrillarna” i matchen mot Degerfors.

När det var dags för avspark i Göteborg hade dock mittfältaren bytts ut och Robin Frej kommit in. Detta med anledning av något som hänt under uppvärmningen.

Det ska dock inte handla om något allvarligt, menar tränare Fredrik Holmberg.

– Det innebär att någon annan får gå in och vi får göra en rotation i laget, vi fixar det. Det ska inte vara någon fara, förklarar han i sändningen.

Gais leder matchen med 1-0 i paus.